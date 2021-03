Simona Halep a stabilit anul in care se va retrage din tenis

Ea a dezvaluit cat ar mai vrea sa joace. Conform declaratiilor sale, Simona Halep spune ca are de gand sa mai joace cel putin pana la finalul anului 2024, adica pana la varsta de 33 de ani.Iar acea tinta a fost aleasa pentru ca vrea sa mai participe si la Jocurile Olimpice de la Paris, din acel an. "Planul meu e sa joc la Olimpiada din 2024. Eu sper sa fiu fizic foarte bine si sa am o sansa in plus sa castig pentru tara ceva", a declarat Simona Halep in interviul acordat lui Gabriel Morariu la "Asii Tenisului", care va fi difuzat miercuri, 17 martie, de la ora 20.30, la Digi Sport 1.CITESTE si