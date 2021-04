Simona Halep nu mai poate juca pentru Romania: "Nu putea veni la echipa nepregatita". Cine o va inlocui la meciul cu Italia

''Din pacate, Simona Halep nu mai poate juca pentru Romania in intalnirea cu Italia, nerefacandu-se la timp dupa accidentarea la umar. Simona nu s-a putut antrena deloc in ultima perioada, asa ca nu putea veni la echipa nepregatita'', precizeaza FRT In locul numarului trei mondial, capitanul Monica Niculescu a convocat-o pe Elena Gabriela Ruse ((23 ani, 166 WTA ). Din lot mai fac parte Patricia Maria Tig (63 WTA), Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzarnescu (136 WTA) si Monica Niculescu (174 WTA la simplu si 55 WTA la dublu).La acest meci, capitan-jucator al Romaniei va fi in premiera Monica Niculescu, ea fiind instalata in functie dupa demisia lui Florin Segarceanu.Din echipa Italiei vor face parte Martina Trevisan (27 ani, 99 WTA), Jasmine Paolini (25 ani, 103 WTA), Elisabetta Cocciaretto (20 ani, 111 WTA), Giulia Gatto-Monticone (33 ani, 177 WTA) si debutanta Bianca Turati (23 ani, 281 WTA).Intalnirea Romania - Italia, din play-off-ul Billie Jean King Cup, se va disputa fara spectatori, in zilele de vineri, 16 aprilie, de la ora 15:30, si sambata, 17 aprilie, de la ora 14:00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.