VIDEO Simona Halep s-a intors la antrenamente. Tenismena trage tare la sala de forta

A doua jucatoare a lumii nu va mai participa in acest an la nici un turneu, astfel ca are timp sa puna la cale, impreuna cu antrenorul Darren Cahill, startul stagiunii urmatoare, tinta sa principala fiind turneul Australian Open de la Melbourne Pentru ca mentinerea formei fizice este esentiala in aceasta perioada de pauza competitionala, Simona pune un accent deosebit pe exercitiile la sala de forta, asa cum se poate vedea din ultima sa postare pe Instagram. "Sa aveti o saptamana minunata", a transmis tenismena de la baza sportiva "Stejarii".