Cand are loc meciul dintre Simona Halep si Saisai Zhang, in turul doi al Openului de la Madrid

Intrucat astazi sunt programate meciurile de pe partea superioara a tabloului, partida Simonei se va disputa maine, chiar in prima zi de Paste, la o ora care va fi anuntata in cursul zilei de sambata.Meciurile din turneul de la Madrid debuteaza in fiecare zi la ora 12.00, turneul fiind transmis in Romania de Digisport.Halep si Zheng au mai fost adversare de doua ori, in 2015 la Shenzhen si in 2018 la Madrid, iar romanca s-a impus in ambele meciuri. Simona Halep este singura noastra reprezentanta in turneul de la Madrid, unde Ana Bogdan Irina Begu si Sorana Cirstea au pierdut chiar in primul tur.