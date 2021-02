De ce mai joaca tenis Serena Williams. Obiectivul suprem al americancei care poate fi spulberat de Simona Halep

Desi e la o varsta la care marea majoritate a tenismenelor s-au lasat de mult de sportul de performanta, Serena Williams merge mai departe in tentativa ei de a deveni cea mai laureata jucatoare din istorie in turneele de Grand Slam. Deocamdata, Serena are in palmares "doar" 23 de trofee, cu unul mai putin decat australianca Margaret Court, invingatoare in 24 de turnee majore.De altfel, posibilitatea de a o egala sau chiar de a o depasi pe Margaret Court a determinat-o pe Serena sa se intoarca in circuit dupa ce a nascut-o pe fetita sa Olympia, la finalul anului 2017. Interesant e faptul ca de-atunci Williams a disputat alte patru finale de Grand Slam, toate pierdute. Simona Halep a fost una dintre cele care i-au naruit Serenei planurile, cu victoria din finala de la Wimbledon , in 2019. Acum, la Australian Open , o noua victorie a Simonei ar indeparta-o si mai tare pe Serena Williams de marea sa dorinta.Citeste si: