Ce crede acum Simona Halep despre Serena Williams

Halep si Serena s-au intalnit de 11 ori pana acum, scorul direct fiind 9-2 pentru americanca, dar ultimul succes apartine romancei, care a invins la Wimbledon , in finala din 2019, cu 6-2, 6-2."Nu astept ca doua meciuri sa fie la fel. Nu ma gandesc foarte mult la acel meci. A fost pe iarba, a fost o finala de Grand Slam, a fost cu totul si cu totul altfel. Aici va fi o alta partida, suprafata diferita, dar am incredere ca am sansa mea. Voi lupta pentru ea si voi incerca sa fac ceea ce trebuie pe teren", a mai spus Halep pentru Eurosport.Simona ii poarta un respect deosebit adversarei sale, dupa cum a marturisit si la conferinta de presa de dupa meciul cu Iga Swiatek."Serena e o legenda. Cea mai buna. Nu trebuie sa ma gandesc prea mult ca joc contra ei, nu e o idee buna. Dar am atatea meciuri cu ea, o sa incerc sa joc cat pot de bine, pentru ca doar asa o poti invinge", a declarat Simona.CITESTE SI: