Simona Halep - Serena Williams, ora de start a meciului. Miza e un loc in semifinale la Australian Open

Aceasta partida este prima din sesiunea de seara, pe Rod Laver Arena.In prima sesiune se joaca meciurile Naomi Osaka (Japonia), locul 3 WTA si cap de serie numarul 3 - Su-Wei Hsieh (Taiwan), locul 71 WTA, de la ora 03.30, si Grigor Dimitrov (Bulgaria), locul 21 ATP si cap de serie numarul 18 - Aslan Karatev (Rusia), locul 114 ATP, venit din calificari, intalnire care va avea loc nu inainte de ora 06.00. Williams conduce cu 9-2 in intalnirile cu Halep , ultima victorie apartinandu-i romancei, scor 6-2, 6-2, in finala turneului de la Wimbledon , din 2019. In acelasi an, cele doua jucatoare s-au intalnit si la Australian Open, cand Williams a castigat in trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-4, in optimile de finala.