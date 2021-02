Un deceniu de rivalitate Simona Halep - Serena Williams. E fascinant ce s-a intamplat la primul meci direct

Romanca s-a calificat duminica pentru a cincea oara in Top 8 la competitia de la Melbourne dupa ce a invins-o, in optimi, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-4, pe poloneza Iga Swiatek, locul 17 WTA si cap de serie numarul 15. Serena Williams conduce cu 9-2 in intalnirile cu Simona Halep, ultima victorie apartinandu-i romancei, scor 6-2, 6-2, in finala turneului de la Wimbledon din 2019. In acelasi an, cele doua jucatoare s-au intalnit si la Australian Open, cand Williams a castigat in trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-4, in optimile de finala."Sunt obisnuita sa joc cu Serena, am facut-o de multe ori si stiu la ce sa ma astept, voi incerca sa-mi fac jocul meu si sa fiu increzatoare", a spus Halep despre viitoarea sa adversara, amintindu-si de deceniul de rivalitate intre ea si celebra americanca.Extrem de interesanta este povestea primului meci direct dintre cele doua tenismene, petrecut in 2011, in turul al doilea al turneului de la Wimbledon . La acea vreme, Simona Halep avea doar 19 ani si era o jucatoare aproape anonima, cea mai buna performanta a sa fiind un tur trei la Australian Open, in acelasi an. In schimb, Serena Williams venea dupa mai mult de un an de pauza fortata, cauzata de cateva probleme de ordin medical.La ora meciului cu Halep, Serena Williams avea deja in palmares 13 trofee de Grand Slam si era detinatoarea titlului la Wimbledon, astfel ca pleca din postura de mare favorita. Simona n-a tinut cont de acest detaliu statistic si a supus-o pe Serena unui meci lung, romanca reusind chiar sa castige primul set cu 6-3. Lipsa de experienta a compatrioatei noastre si-a pus apoi amprenta asupra cursului jocului, Serena Williams revenind si castigand urmatoarele doua seturi, cu 6-2 si 6-1.Citeste si: