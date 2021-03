Veste excelenta pentru Simona Halep. Romanca a scapat de cea mai periculoasa adversara de la Miami

Astfel, jucatoarea americana Serena Williams , locul 7 WTA, s-a retras de la turneul care va incepe la 23 martie, conform news.ro."Sunt dezamagita ca trebuie sa ma retrag din Miami Open din cauza unei interventii chirurgicale orale recente. Miami Open este un turneu special pentru mine, deoarece aici locuiesc. Sunt trista sa nu-i vad pe extraordinarii fani, in acest an, dar sper sa ma intorc foarte curand", a scris ea, intr-un comunicat. Williams, care a castigat de opt ori Miami Open, ultima data in 2015 , nu a mai jucat de la 18 februarie, cand a pierdut in semifinalele Australian Open, in fata japonezei Naomi Osaka , turneu la care, in sferturi, a invins-o chiar pe Simona Halep.La Miami Open, Ashleigh Barty este principala favorita, iar Simona Halep este cap de serie numarul 3.Citeste si: