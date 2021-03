Cu cine va juca Simona Halep in turul III la Miami si de ce are sanse mari sa treaca in optimi

Sportiva noastra si-a asigurat un cec de 26.000 de dolari si 65 de puncte WTA , iar in turul al treilea o va infrunta pe letona Anastasija Sevastova, care a invins-o pe Cori Gauff (SUA), cap de serie numarul 31, scor 1-6, 6-2, 6-3. Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) si Anastasija Sevastova (30 de ani, 57 WTA) s-au mai intalnit de 9 ori pana acum in circuit, iar campioana noastra conduce cu 6-3 la "directe".Ultimul duel dintre cele doua a avut loc in 2018, la Doha , cand Simona Halep s-a impus cu 6-4, 6-3.Meciul Simonei va avea loc maine seara, la o ora care va fi anuntata ulterior si va fi transmis de Digisport.Citeste si: