Simona Halep si-a anuntat decizia cu privire la vaccinarea anti-Covid. Ce va face tenismena noastra

"Simona Halep nu este doar o sportiva cu care ne mandrim, ci si un exemplu de om responsabil pe care sa il urmam. Dupa ce a trecut prin COVID-19, Simona vrea sa se vaccineze, acum ca stie cum se simte aceasta boala", se arata in mesaj."Da, sigur o sa ma vaccinez cand o sa fie posibil, fiindca vreau sa se termine odata cu aceasta pandemie", a spus Simona Halep.''Cu totii noi ne dorim sa se termine aceasta pandemie cat de repede. Sa ne intoarcem la lucrurile si oamenii pe care ii iubim. La sporturile noastre preferate. Pentru asta e nevoie sa fim responsabili, sa fim ca Simona'', mai scrie in postarea ministerului.Pe 31 octombrie, Simona Halep anunta ca a fost testata pozitiv la COVID-19 si ca are simptome usoare. Campioana de la Roland Garros (2018) si Wimbledon (2019) preciza pe 9 noiembrie ca e suta la suta recuperata dupa infectia cu noul coronavirus.Citeste si: VIDEO Echipa lui Marius Sumudica, pe primul loc in Turcia. Antrenorul roman a dansat pe teren. Gol marcat de Alex Maxim