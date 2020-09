Simona Halep si Monica Niculescu, invinse fara drept de apel in proba de dublu la Roma

In primul tur, Halep si Niculescu au obtinut o victorie lejera, 6-0, 6-1, cu ucrainencele Svitolina si Yastremska, insa cele doua tenismene din Romania au avut de aceasta data o misiune mult mai dificila, contra unui cuplu sudat, cap de serie numarul 7.Meciul a curs intr-o singura directie, Aoyama si Shibahara impunandu-se categoric, 6-1, 6-3. Simona Halep va continua competitia la simplu, maine urmand sa joace cu ucraineanca Yastremska, in optimile de finala.Desfasurarea LIVE a meciului:6-1, 6-3, victorie lejera pentru Shuko Aoyama si Ena Shibahara.*5-3, meciul se apropie de final.*Japonezele intors scorul, 4-3 pentru ele.*3-2 pentru romance, care revin spectaculos in meci.*2-1, Halep si Niculescu pun capat unei serii de 7 ghemuri consecutive pierdute.*Setul doi incepoe in aceeasi nota, 2-0 pentru Aoyama si Shibahara.*Primul set trece in contul jucatoarelor nipone, 6-1.*5-1 pentru japoneze, meciul curge intr-o singura directie.*4-1, jucatoarele noastre sunt dominate.*Aoyama si Shibahara se distanteaza pe tabela, 3-1.*Romancele rateaza mingi de break si niponele trec din nou in avantaj, 2-1.*Halep si Niculescu egaleaza, 1-1.*Partida a inceput, japonezele castigand primul ghem, pe propriul serviciu, 1-0.