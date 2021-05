Despartire definitiva in stafful Simonei Halep: "Nu pot gasi un motiv evident"

Numarul 3 mondial a luat decizia de a-si concedia unul dintre antrenori, mai precis pe Artemon Apostu-Efremov, care era in stafful ei din 2019, dupa ce Halep a renuntat la Daniel Dobre."Nu pot gasi un motiv evident, ci mai degraba este o colaborare care a ajuns la sfarsit dupa multe provocari legate atat de programul competitional, cat si de restrictii legate de pandemie. O colaborare cu un jucator de asemenea calibru este o experienta fenomenala si sper sa fi reusit sa o invat atat de multe pe cat am invatat eu fiind in aceasta echipa. Darren este un mare antrenor si sa il am alaturi a fost o inspiratie majora", a transmis fostul antrenor al Simonei pentru as.ro Artemon Apostu-Efremov a mai lucrat cu Irina Begu , inainte de intra in tabara Simonei Halep.