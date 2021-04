Cine e femeia din Spania pe care Simona Halep a angajat-o in stafful ei FOTO

Cu ocazia acestui turneu, Simona are un nou membru in staff. Este vorba despre o fizioterapeuta din Spania, Paula Clos, care o ajuta cu recuperarea la aceasta competitie."O mare bucurie sa fiu la @mutuamadridopen insotind-o pe Simona Halep ca fizioterapeutul ei personal, o onoare! Uneori chiar si cele mai nebunesti vise se implinesc. Succes maine!", a postat aceasta pe Instagram, alaturi de o fotografie cu Simona.Simona a colaborat multi ani cu Teo Cercel, care acum se afla in stafful Soranei Cirstea.Meciul Simonei Halep va incepe in jurul orei 15.00.