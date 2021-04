Primul mesaj transmis de Simona Halep de la Stuttgart, unde a plecat accidentata FOTO

Cu toate acestea, Simona pare increzatoare ca va putea evolua cu succes la primul turneu pe zgura din acest an si a postat cateva fotografii in care apare pregatindu-se sub atenta supraveghere a lui Darren Cahill.Ea si-a aflat posibilele adversare de la turneul de la Stuttgart.In continuare, se prefigureaza un sfert de finala intre Halep si Belinda Bencic (cap de serie 8) sau rusoaica Alexandrova.In semifinale, romanca ar putea da peste Sofia Kenin (SUA) sau Arina Sabalenka (Belarus). Pe partea cealalta de tablou se se afla tenismene precum Ashleigh Barty Karolina Pliskova , Elina Svitolina sau Petra Kvitova.