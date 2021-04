De ce este turneul de la Stuttgart o mare provocare pentru Simona Halep

Prima editie a avut loc in 1978, iar pana in 2008 turneul s-a desfasurat pe hard, abia apot trecand pe zgura.Practic, turneul de la Stuttgart marcheaza debutul marilor turnee pe zgura din Europa, care continua cu Madrid, Roma si are evenimentul principal la Roland Garros.De ce e atat de special turneul de la Stuttgart? Deoarece pe langa bani, castigatorul de la simplu primeste si o masina sport Porsche, un trofeu extrem de ravnit, care a facut ca aceasta competitie a fie votata ca fiind favorita jucatoarelor din WTA in 2007, 2008, 2010, 2011, 2012,2014, 2015, 2016 si 2017.Din pacate, Porsche Tennis Grand Prix este singurul mare turneu european care lipseste din palmaresul Simonei Halep.Pentru ea cele mai bune rezultate au fost semifinalele din 2015 si 2017. " Nu pot sa spun ca nu-mi place, pentru ca am invins cateva jucatoare bune aici. Doar ca imi este mai greu sa castig turneul", a afirmat Halep.2018 sferturi de finala - invinsa de Coco Vanderweghe2017 semifinale - invinsa de Laura Siegemund2016 turul II - invinsa de Laura Siegemund2015 semifinale - invinsa de Caroline Wozniacki 2014 turul II - invinsa de Svetlana KuznetovaMartina Navratilova detine recordul pentru cele mai multe victorii la simplu, cu sase titluri intre 1982 si 1992. Tracy Austin si Martina Hingis vin pe locul al doilea, cu cate patru victorii la proba de simplu, Austin castigand patru consecutive. Urmeaza Lindsay Davenport si Maria Sharapova cu cate trei victorii.Actuala campioana este cehoaica Petra Kvitova.