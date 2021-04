Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria de la Stuttgart: "Simt ca am jucat aproape cel mai bun tenis al meu" VIDEO

The No.2 seed claims her first win over Vondrousova 👏@Simona_Halep advances to the quarterfinals at @PorscheTennis! pic.twitter.com/oRFl4wKDA7 - wta (@WTA) April 22, 2021

"A fost un meci extraordinar, de fapt il asteptam de cateva zile sa-l joc. Am fost foarte motivata sa simt terenul, sa dau totul si da, a fost un meci mare si simt ca am jucat aproape cel mai bun tenis al meu.Am fost un pic agitata inainte de meci, pentru ca am pierdut in fata ei de doua ori, scurtele ei sunt foarte complicate si e greu sa ajungi la ele, dar azi stiam la ce sa ma astept, am stiut cum sa joc si am fost un pic mai agresiva decat in precedentele meciuri.Serviciul ma ajuta mult, cand il fac bine, dar nu m-am antrenat prea mult la serviciu, din cauza accidentarii la umar, asa ca am lasat-o mai moale si am servit normal.Sunt de sambata aici si abia am asteptat acest meci, este extraordinar sa fiu din nou aici, organizatorii fac o treaba foarte buna si este un turneu frumos si le multumesc tuturor celor care organizeaza turnee in aceste vremuri, grele vremuri. Sunt fericita sa fiu din nou la Stuttgart, este al saptelea an, cred, si voi reveni de fiecare data cand voi putea", a spus Halep, la interviul de pe teren.Halep va evolua in sferturi cu jucatoarea elvetiana Belinda Bencic, locul 12 WTA si cap de serie numarul 8, sau cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 34 WTA.