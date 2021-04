De ce turneul de la Stuttgart este o mare provocare pentru Simona Halep

Ea va intalni castigatoarea din partida Marketa Vondrousova - Maria Bouzokova, care e programat azi.Turneul de la Stuttgart este cel mai vechi turneu indoor - prima editie a avut loc in 1978- si una dintre cele mai indragite competitii din Europa, pentru ca, pe langa premiii in bani, castigatoarea primeste si un automobil Porsche Sport.Pentru Simona Halep competitia reprezinta o mare provocare, deoarece romanca nu a castigat niciodata la Stuttgart, cele mai bune rezultate ale ei fiind doua semifinale, in 2015 si 2017."Nu pot sa spun ca nu-mi place aici, pentru ca am invins cateva jucatoare bune aici. Doar ca imi este mai greu sa castig turneul", a spus Halep la intalnirea pe care a avut-o cu presa, in Germania.Practic, turneul de la Stuttgart este singurul mare turneu pe zgura din Europa unde Halep nu a triumfat, ea avand titluri la Madrid, Roma si Roland Garros, dar nu si aici.Actuala campioana la Stuttgart este cehoaica Petra Kvitova, dar cele mai multe trofee le-a cucerit Martina Navratilova - sase titluri intre 1982 si 1992.