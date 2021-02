Simona Halep a anuntat unde isi va incepe sezonul de zgura. N-a castigat niciodata turneul

''Stuttgart va fi un mod bun de a incepe circuitul european pe zgura. Am auzit lucruri fantastice despre turneu si astept cu nerabdare sa joc la acest turneu pentru prima oara'', a declarat Barty. In cazul Simonei Halep, turneul de la Stuttgart e unul dintre putinele pe zgura la care romanca n-a reusit sa-si treaca in palmares un trofeu.La competitia programata in perioada 19-25 aprilie vor mai evolua si alte foste castigatoare de Grand Slam, precum Victoria Azarenka (Belarus), Garbine Muguruza (Spania) sau vedeta locala Angelique Kerber , fost lider WTA si dubla castigatoare a turneului de la Stuttgart.Nu este clar daca suporterii vor putea asista la meciuri din cauza restrictiilor legate de Covid-19 din sportul profesionist german, care se desfasoara fara spectatori.Citeste si: