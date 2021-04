"Cand o vom revedea pe Simona Halep pe terenul de tenis"

Simona va reveni pe teren saptamana viitoare, cand va juca la turneul de la Madrid, in perioada 27 aprilie - 9 mai. Dupa Madrid, Halep va participa la turneul de la Roma, unde trebuie sa-si apere trofeul castigat anul trecut.Turneul de la Roma va avea loc in perioada 10 - 16 mai. Dupa turneele de la Madrid si Roma, Halep va lua o scurta pauza pana pe 30 mai, cand va incepe Roland Garros. French Open se desfasoara in perioada 30 mai - 13 iunie.