Greul abia incepe. Cum arata traseul Simonei Halep in drumul spre trofeu la Australian Open. Adversare una si una

Astfel, tenismena de 29 de ani e la patru meciuri distanta de castigarea primului sau trofeu in Grand Slam-ul de la Antipozi. Partea de tablou pe care se afla Simona Halep este insa una infernala. In optimi, romanca se va duela cu "cosmarul" Iga Swiatek , cea in fata careia a pierdut fara drept de apel la Roland-Garros 2020, poloneza fiind de altfel castigatoarea turneului de la Paris.Mai departe, daca trece de Swiatek, pe Simona Halep o asteapta o alta confruntare teribila, cu invingatoarea disputei Serena Williams (SUA) - Arina Sabalenka (Belarus). Daca americanca n-are nevoie de nici o prezentare, Sabalenka e considerata cea mai in forma jucatoare a momentului, ea castigand ultimele trei turnee la care a participat.In continuare, daca se respecta calculele hartiei, pentru Halep ar urma o semifinala la fel de grea, cea mai probabila adversara fiind invingatoarea meciului din optimi dintre Garbine Muguruza (Spania) si Naomi Osaka (Japonia).Presupunand ca Simona Halep va ajunge in finala, acolo s-ar putea intalni cu una dintre cele mai puternice jucatoare ramase in cursa in prima jumatate de tablou, adica lidera mondiala Ashleigh Barty Karolina Pliskova sau Elina Svitolina.