Simona Halep, despre cum a schimbat pandemia tenisul: "Trebuie sa fim recunoscatori!"

Simona a participat la Media Day-Madrid, unde a discutat cu presa, abordand si subiectul pandemiei de coronavirus, care a schimbat lumea.''Ma simt bine si sunt fericita ca sunt la Madrid. Aici jocul meu arata bine si nu am ce sa cer mai mult. La Madrid am avut rezultate grozave, iar conditiile de joc sunt foarte bune. Ma simt ca acasa, este un turneu bun si de fapt am asteptat doi ani sa ma intorc''."Pe terenul de la Caja Magica mingile sar mai sus, conditiile sunt ceva mai complicate. Chiar si asa, aceste conditii ma ajuta. Sunt increzatoare si cred ca pot face un joc deosebit pe acest teren''.''Nu este deloc usor, este foarte dificil sa fii in aceasta bula in fiecare saptamana, dar trebuie sa fim recunoscatori ca au loc aceste turnee. Este un privilegiu sa joci in aceste vremuri grele, desi nu te poti relaxa in aceste locuri la fel de mult ca inainte".