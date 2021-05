De ce se simte Simona Halep rasfatata la Madrid

Halep a treut in turul I de reprezentanta gazdelor, Sara Sorribes Tormo, iar mai departe va da piept cu chinezoaica Saisai Zhang.Intr-un interviu pentru gsp.ro , Simona a povestit ca se simte foarte bine la Madrid, turneu unde se simte chiar rasfatata."Terenul Central, in primul rand, este locul meu favorit, apoi vestiarul, avem unul separat, acolo este multa liniste, ai spatiu unde sa stai, sa te relaxezi inainte de meci, chiar si dupa meciuri, cand esti un pic obosit sau tensionat, ai unde sa te odihnesti, sa-ti revii. Imi plac conditiile de aici si imi place ca ma simt ca acasa, oamenii sunt foarte prietenosi. La Madrid ma simt rasfatata!", a spus Halep.Ea a vorbit si despre cum se desfasoara meciurile in conditii de pandemie. "Conditiile sunt la fel, sunt bune, dar cumva diferite, multe restrictii, nu ai voie acolo, nu ai voie dincolo, la masa s-au schimbat lucrurile, lounge-ul nu mai are canapele, sunt aspecte care s-au modificat, dar ne-am obisnuit deja de un an de zile. La Madrid nu se simte foarte diferit fiindca sunt totusi multe persoane la arene. Chiar daca in tribunele Centralului nu se vad foarte multi oameni, in afara lui sunt destui si asta ne bucura tare mult", a mai precizat Simona pentru gsp.ro.