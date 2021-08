Cum resimte Simona Halep căderea din clasamentul WTA

Halep (10 WTA ) este cap de serie 6 la Montreal și în primul tur (R56) are Bye (liber). În turul 2 (R32) o va întâlni pe învingătoarea din partida Danielle Collins (SUA, 36 WTA, clasament maxim 23 / ianuarie 2019, 27 de ani) - Jil Teichmann (Elveția, 65 WTA, clasament maxim 40 / aprilie 2021, 24 de ani)."Nu știam că voi putea juca. Acum mă simt bine și simt că m-am recuperat bine. Voi încerca să joc și sper că o voi face cât mai bine.Aici la Montreal am câștigat două titluri. Am amintiri plăcute. Mă simt bine pe terenurile de aici, iar condițiile sunt excelente. Fanii sunt alături de mine și mă simt ca acasă”, a spus Halep în Canada."Sunt mândră că am reuşit să fiu prezentă atât de mult în top 10. Din păcate, am părăsit acel interval al clasamentului din cauza accidentării, care m-a ţinut deprte de teren timp de trei luni. Dar nu sunt tristă sau dezamăgită. Consider această situaţie ca pe o nouă provocare. Nu mai resimt acea presiune", a mai afirmat ea.