Simona Halep, umilita de federatie: "Mi s-a spus ca nu mai am voie sa ma antrenez"

Simona Halep si-a amintit de un episod neplacut pe parcursul unui interviu online cu jurnalistul Andi Moisescu."Cat despre federatie, am avut si momente mai putin bune si o sa mentionez pentru prima data in viata mea. In 2011, cand am jucat turul trei pentru prima data la un Grand Slam, in Australia, trebuia sa vin in februarie acasa si sa joc in Fed Cup . Am facut ruptura la abdomen si am anuntat ca nu o sa pot participa. Mi s-a comunicat ca nu mai am voie sa ma antrenez la Centrul National de Tenis. Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am tinut oarecum in mine, dar a venit momentul sa le si spun. Pentru ca acum zambesc, nu ma mai afecteaza", a declarat Simona Halep."De la federatie nu am luat niciun ban ca am jucat in Fed Cup, educatia mea si spiritul meu de sportiv a fost ca eu sa joc pentru Romania fara nimic. Si am jucat din tot sufletul de fiecare data. Am jucat si cu glezna rupta si cu spatele blocat", a mai spus tenismena.