Cum au atras americanii atenția că victoria Simonei Halep, de la US Open, a fost una specială FOTO

Pentru Simona a fost victoria cu numărul 20 la Grand Slamul american, fapt remarcat de organizatori, care au postat pe rețelele sociale un poster inedit cu jucătoarea noastră.Halep a participat pentru prima dată la US Open în 2010, când a fost eliminată în turul I. Cea mai bună performanță a ei este o semifinală în 2015, apoi un un sfert de finală în 2016.Simona are și 10 înfrângeri la turneul american.În optimi la US Open, Simona Halep o va întâlni pe Elina Svitolina.