Simona Halep isi va apara titlul de la Wimbledon in 2021, cu sau fara spectatori. Turneul nu va mai fi anulat

Conform agerpres.ro, editia 2020 a turneului de la Wimbledon a fost anulata pentru prima oara de la Al Doilea Razboi Mondial din cauza noului coronavirus, care a facut peste 42.000 de victime in Marea Britanie. Astfel, Simona Halep va avea ocazia in vara anului viitor sa-si apere trofeul cucerit in 2019, dupa finala cu Serena Williams All England Lawn Tennis Club, care organizeaza Grand Slam-ul britanic, era reticent privind un turneu fara spectatori, asa cum s-a intamplat la US Open, dar in timp si-a schimbat pozitia, sustine The Times.Organizatorii au precizat intr-un comunicat ca se implica activ in planificarea turneului pentru anul viitor si se iau in considerare diverse scenarii, dar mai sunt multe luni la dispozitie inainte de finalizarea unui plan.In acest an, turneul de la Wimbledon a beneficiat de o asigurare, care i-a permis diminuarea pierderilor, dar pentru 2021 nu va mai dispune de aceasta facilitate, iar anularea Grand Slam-ului va avea un impact financiar major asupra tenisului britanic.Tenismanul Andy Murray , dublu campion la Wimbledon, a opinat ca in 2021 turneul trebuie sa se desfasoare cu sau fara spectatori si punctul lui de vedere ar putea avea un impact asupra organizatorilor.Editia din 2021 a turneului de la Wimbledon este programata sa debuteze pe 28 iunie.