Simona Halep s-a vaccinat, ele mai asteapta. Cine sunt jucatoarele din Top 10 WTA care refuza imunizarea

Arina Sabalenka (Belarus, locul 6 WTA ), are mai multe griji privind vaccinul decat de adversara ei din sferturi, Ashleigh Barty , in timp ce Elina Svitolina (Ucraina, locul 5 WTA) este inclinata sa urmeze sfatul prietenilor sai si sa astepte.''Pana acum nu am foarte mare incredere. Este greu sa spun, dar nu vreau vaccinul inca si nu-l vreau nici pentru familia mea. Daca va trebui sa-l fac, atunci cu siguranta il voi face, pentru ca viata noastra este o viata de calatorii. Va trebui sa vorbesc cu medicii mei sa vad care este mai bun pentru mine. Dar acum nu am prea mare incredere. Abia l-au facut, destul de repede si nu a fost suficient timp pentru teste si a vedea ce se intampla. Cred ca nu a fost timp suficient pentru a face un vaccin bun'', a declarat Sabalenka, dupa meciul castigat cu Marketa Vondrousova din optimile de finala.Svitolina, care a eliminat-o pe Petra Kvitova, considera ca pentru moment nu are sens sa se vaccineze: ''Nu te poate ajuta cu adevarat, pentru ca oricum trebuie sa intri in carantina din cauza ca ATP si WTA te obliga la carantina, cam 24 de ore dupa ce l-ai facut. Da, va reduce simptomele prin care treci, dar totusi exista sansa sa te infectezi. Deocamdata nu are sens sa faci ceva care a fost testat pentru o perioada asa scurta de timp. In ce ma priveste, voi astepta''.In contrast cu parerile anterioare, Naomi Osaka , numarul doi mondial, campioana de la Australian Open , a spus ca se va vaccina cand ii va veni randul: ''Planuiesc sa-l fac. In ce ma priveste simt ca sunt eligibila, asa cred''. De mentionat faptul ca romanca Simona Halep s-a vaccinat recent cu ambele doze. Citeste si: