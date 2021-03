"Am fost profesionista cu corpul meu". Simona Halep a explicat longevitatea sa in topul WTA. Obiectivele romancei in 2021

"Pentru mine, obiectivul este un Grand Slam, daca este posibil sa castig unul din nou. Si Jocurile Olimpice din acest an, pentru ca imi doresc foarte mult pentru cariera mea sa am o medalie. Asa ca acum sunt interesata de turnee mai mult decat de clasament", le-a spus Halep jurnalistilor, in timpul Media Day, de la Miami Open. Simona a explicat si longevitatea de care a dat dovada in topul WTA: "Cred ca am facut o treaba buna pentru ca am ramas foarte concentrata pe ceea ce trebuie sa fac. De asemeena, am fost foarte profesionista cu corpul meu. Am avut grija de fiecare data cand am avut o mica problema, asa ca, slava Domnului, nu am avut accidentari grave. Bineinteles, am avut niste accidentari pentru ca este normal, jucand in fiecare saptamana un turneu. Dar am avut grija foarte bine de toate. De aceea simt ca am avut consistenta".Halep considera ca a avut mai mult succes datorita unui joc solid, in defavoarea unuia cu riscuri mari sau bazat pe o singura lovitura, care poate produce sau nu rezultatul dorit intr-o anumita zi."De asemenea, jocul meu se bazeaza pe a simti mingea tot timpul, fara a gresi prea mult. Deci, probabil, pentru mine este mai usor sa am in fiecare saptamana un nivel bun de tenis. Nu pot spune ca la unele turnee am jucat foarte prost. Tot timpul am jucat un tenis bun si de aceea am avut incredere ca in fiecare an pot avea aceleasi rezultate sau chiar mai bune. Consistenta, cred eu, ramane in stilul meu de joc si de aceea am putut ramane atat de concentrata asupra a ceea ce trebuie sa fac", a explicat ea.Halep a spus ca este fericita sa concureze la Miami - un turneu pe care nu l-a castigat niciodata - in ciuda faptului ca se lupta "putin" cu probleme la umar si se confrunta cu un tablou feminin complicat, care le include pe australianca Ashleigh Barty , numarul 1 mondial, si pe japoneza Naomi Osaka , locul 2 WTA.La Miami Open, la simplu, Halep este acceptata direct in turul al doilea, faza in care va evolua cu invingatoarea meciului de miercuri, dintre Caroline Garcia (Franta), locul 51 WTA - Mihaela Buzarnescu , locul 137 WTA, venita din calificari.Dubla campioana de Grand Slam evolueaza si in proba de dublu a turneului de categorie WTA 1.000 de la Miami, in echipa cu germana Angelique Kerber . Ele vor da piept, in primul tur, cu perechea Elise Mertens/Arina Sabalenka (Belgia/Belarus), cap de serie numarul 1.Citeste si: