Australian Open: A venit, s-a pozat si pleaca acasa! O fosta campioana e repetenta la Melbourne

Dupa ce a scapat de detentie, americanca a pierdut in primul tur la Grampians Trophy, in fata canadiencei de 18 ani, Leylah Annie Fernandez, care a invins-o cu 6-3, 6-1 in 75 de minute.La cateva zile a urmat un nou esec, chiar in primul tur de la AO. Ea a fost invinsa de kazaha Yulia Putintseva, in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 3-6, parasind competitia.Sloane, ajunsa pe locul 40 in lume, a repetat contraperformanta de anul trecut, cand a plecat acasa tot dupa turul I.Citeste si: Serena Williams FOTO , aparitie socanta la Australian