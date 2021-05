Inca o rivala a Simonei Halep se lanseaza in lumea costumelor de baie FOTO

Este vorba despre americanca Sloane Stephens, campioana de la US Open 2017, care isi pune in valoare trupul pentru face bani frumosi.Sportiva de 27 de ani face parte din ultima campanie Solid & Striped, care va fi lansata la 6 mai.Din punct de vedere sportive, Sloane, adversara pe care Simona Halep a invins-o in finala de la Roland Garros 2018, trece printr-o perioada mai putin fasta ratand tot ce se putea rata anul acesta.Ea a ajuns pe pozitia 51 in lume, dupa ce acum trei ani ocupa pozitia a treia mondiala.