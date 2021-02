Sorana Cirstea, un nou gest urat la adresa antrenorului

Din pacate, jocul romancei de 30 de ani nu a mai fost la fel de consistent ca in meciul cu Kvitova, ea facand multe erori nefortate. La fel de trist a fost si gestul facut la adresa antrenorului ei, Adrian Cruciat, pe care pur si simplu il umilise public si saptamana trecuta. La 3-2 pentru Vondrousova si 40-40 in game, Cirstea a incercat sa returneze direct castigator, dar mingea s-a oprit in fileu. Imediat, Sorana Cirstea s-a indreptat catre loja sa, unde erau asezati preparatorul fizic, Teo Cercel si antrenorul sau, Adrian Cruciat, caruia Sorana i-a facut din nou semn sa taca, microfoanele de fond captand si un "taci!" comunicat tehnicianului ei.Pentru prezenta la Australian open, Sorana Cirstea va incasa 215.000 dolari.CITESTE SI: