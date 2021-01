VIDEO Terifiant: soareci in camerele de hotel la Australian Open. Cine e jucatoarea care a declansat scandalul

Different room same story🤦🏼‍♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv - Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

it's actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5 - Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

Jucatoarea Yulia Putintseva din Kazahstan a fost cea care a declansat un scandal monstru dupa ce a publicat pe retelele de socializare doua filmulete in care se poate vedea cum e vizitata de soareci in camera de hotel.Culmea, aceasta a fost cea de-a doua camera care i-a fost pusa la dispozitie Yuliei, in prima aparand aceeasi problema. "Alta camera, aceeasi poveste. Am vrut sa ma culc, dar n-am cum", a notat ea pe Twitter