Inca o tenismena de top si-a concediat tatal-antrenor

Este vorba despre americanca Sofia Kenin (locul 4 WTA), care anul trecut a castigat Australian Open si a jucat finala la Roland Garros.Sofia are un sezon 2021 destul de slab, ceea ce a determinat-o sa ia aceasta decizie."Dupa multi ani impreuna am decis sa ma despart de tatal meu ca antrenor. Aceasta nu a fost o decizie usoara pentru mine, deoarece am impartasit multe momente grozave impreuna si am avut mult succes. Voi fi pentru totdeauna recunoscator pentru sacrificiul si contributiile tatalui meu pentru a ma duce acolo unde sunt astazi", a anuntat Sofia pe instagram.