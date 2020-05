Solutia gasita de organizatorii unui turneu de tenis pentru a gazdui editia din acest an

Ziare.

com

Potrivit directorului Michael Luevano, organizatorii vor sa-i aduca pe toti jucatorii intr-un singur avion si sa-i bage in carantina intr-un hotel."Data turneului de la Shanghai mi se pare ideala. Problema va fi cu restrictiile de calatorie care ar putea fi inca valabile. Cautam diverse optiuni, dar la finalul lunii august vom vedea clar cum stam.Luam in calcul posibilitatea de a gazdui turneul fara spectatori si de a-i baga pe jucatori in carantina intr-un hotel. In plus, ne gandim sa-i punem pe toti intr-un avion si sa-i aducem in China. Absolut. Suntem gata sa facem tot ce trebuie", a afirmat Michael Luevano, conform ESPN.Turneul masculin de la Shanghai este programat intre 11 si 18 octombrie.Totusi, calendarul ar putea fi restructurat masiv in perioada urmatoare.C.S.