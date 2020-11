Sorana Cirstea a fost eliminata in turul doi la Linz, la ultimul turneu major al anului 2020

Conform news.ro, Cirstea a fost invinsa de sportiva franceza Oceane Dodin, numarul 115 mondial, scor 6-4, 6-4, intr-o ora si 24 de minute.Premiul pentru participarea in turul doi este de 2.540 de dolari si 30 de puncte.Cum si Irina Begu a fost eliminata in turul inaugural, Romania a ramas fara reprezentante la utlimul turneu din acest an din calendarul WTA.Citeste si: Irina Begu, eliminata in primul tur la turneul de la Linz. Romanca, invinsa de semifinalista de la Roland-Garros