Care este pretul umilintei antrenorului batjocorit de Sorana Cirstea

Adrian Cruciat, cel care o insoteste pe romanca in Australia, a inghitit ifosele Soranei Cirstea, o jucatoare care a mai avut probleme si cu alti tehnicieni si probabil va trece peste acest episod.Cruciat e un fost jucator de tenis, ajuns acum la 37 de ani. In trecut, el a mai a lucrat si cu Irina Begu sau cu Mihaela Buzarnescu . Cu Sorana, el a colaborat prima data, in 2017, iar din 2019 a revenit in stafful ei. Nascut la Timisoara, Cruciat a urcat pana pe locul 148 ATP , in cariera sa de simplu, una relativ modesta. El a evoluat in circuitul masculin, intre 1999 si 2012 si a strans putin peste 200.000 de dolari din tenis. Dupa retragere, a devenit colaborator pentru postul Digi Sport, dupa care si-a inceput si cariera de antrenor.Pretul umilintei lui nu este unul deloc mic. De regula, antrenorii incaseaza un procent de zece la suta din castigurile sportivilor. Iar Australian Open este unul dintre cele patru turnee anuale, cele de Grand Slam, unde premiile sunt generoase. Spre exemplu, doar pentru prezenta in primul tur al competitiei, Sorana Cirstea , care va da piept cu Patricia Tig , are asigurati 100.000 de dolari australieni, adica 76.850 de USD . Daca trece in turul doi, ea isi mareste suma cu inca 50.000 de dolari australieni, iar daca ajunge in turul III va castiga 215.000 AUD.De castigurile ei depinde si suma pe care o va incasa Cruciat, antrenorul nevoit sa suporte gestul lipsit de bun simt al elevei sale.