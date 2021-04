Victorii romanesti la Istanbul: Sorana Cirstea si Ana Bogdan, calificate in optimi. Cine sunt viitoarele adversare

Cirstea (31 ani, 67 WTA) a invins-o pe Katerina Kozlova (Ucraina) cu 6-4, 7-6 (6), dupa exact dupa ore de joc. Dupa un inceput echilibrat (2-2), romanca s-a desprins la 5-2 in primul set, dar nu a reusit sa se impuna imediat, ratand sase mingi de set, inainte de a castiga cu 6-4.In actul secund, Cirstea a avut 3-0, 4-1 si 5-2, dar i-a permis adversarei (27 ani,130 WTA) sa revina si sa egaleze, Sorana irosind trei mingi de meci la 6-5. Romanca a reusit sa incline balanta in tiebreak, cu 8-6.Ana Bogdan (28 ani, 102 WTA) a castigat in doua seturi simetrice in fata japonezei Nao Hibino (26 ani, 82 WTA), cu 6-3, 6-3, dupa o ora si 14 minute.In primul set, Bogdan a rupt echilibrul la 2-2, reusind trei ghemuri la rand, dupa care s-a impus cu 6-3. In actul al doilea, Bogdan a avut 2-0 si 3-1, a fost egalata, 3-3, dar a facut un nou break, l-a confirmat si a incheiat pe serviciul adversarei (6-3).In optimi, Cirstea o va intalni pe rusoaica Anastasia Potapova (20 ani, 76 WTA), care s-a impus in fata compatrioatei Anastasia Pavliucenkova cu 7-6 (2), 6-7 (8), 6-4. Potapova a invins-o pe Cirstea cu 6-4, 6-7 (5), 7-5 in 2019, in sferturi la Budapesta.Ana Bogdan va juca in turul secund cu castigatoarea meciului dintre Barbora Krejcikova (Cehia), a cincea favorita, si turcoaica Cagla Buyukakcay.