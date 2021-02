Sorana Cirstea a dat cartile pe fata in relatia cu antrenorul: "Mai sunt si zile proaste"

Calificata in turul 3 la Australian Open dupa victoria magnifica impotriva Petrei Kvitova, Sorana Cirstea a tinut de aceasta data sa le multumeasca celor care se ocupa de pregatirea sa."Au fost foarte fericiti, credeau in mine si erau foarte motivati. Simteau ca pot sa o bat si mi-au transmis foarte multa energie pozitiva. Chit ca s-au scris foarte multe lucruri, am o echipa de care sunt mandra si comunic foarte bine cu ei. Mai sunt si zile proaste, dar asta nu inseamna ca nu exista respect reciproc", a declarat Cirstea pentru treizecizero.ro"Sunt o persoana destul de matura, stiu cand fac greseli si pot sa-mi cer scuze. Insa am o echipa in care am incredere si sunt fericita cu ea. Se si vede in rezultate, se vede ca exista o unitate si ei sunt primii care au incredere in mine si imi vad potentialul", a completat Sorana.Citeste si: