Sorana Cirstea a schimbat antrenorul! Cine o va asista la Miami si ce a promis romanca

Sorana a plecat la Miami singura, deoarece acolo o astepta noul tehnician, cel care o va asista la competitia din Florida.Cirstea se va pregati sub indrumarea belgianului Carl Maes, alaturi de care a mai lucrat. Intr-o postare pe facebook, in care si-a prezentat si noul echipament, Sorana a dezvaluit ca promite sa-l asculte pe belgian.Carl Maes a fost director al Academiei Kim Clijsters in ultimii 6 ani. El a mai antrenat sportivi importanti precum Elise Mertens, Ana Konjuh, Kimmer Coppejans, chiar si Kei Nishikori si bineinteles Kim Clijsters.Miami Open, turneu de categorie Premier Mandatory, incepe azi si se termina la 4 aprilie.