Sorana Cirstea, debut fulgerator in Australia. Victorie la scor, in mai putin de 50 de minute de joc

Cirstea (30 ani, 72 WTA) a intalnit-o in primul tur pe georgiana Oksana Kalasnikova, din Georgia, fara clasament WTA in acest moment. Sorana s-a impus in numai 48 de minute de joc cu un categoric 6-1, 6-1. In faza urmatoare, romanca va avea o adversara mult mai puternica, elvetianca Belinda Bencic, favorita numarul 2 a competitiei.Citeste si: