Aeasta victorie vine la pachet si cu un premiu consistent, oferit de organizatori. Astfel, Sorana are asigurati 165.000 de dolari americani, iar daca va ajunge in optimi castigul sau se va ridica la 245.000 de dolari.Ea este in turul al treilea, unde va juca impotriva altei cehoaice, Marketa Vondrousova, partida care se va disputa vineri.Sorana a castigat din tenis 5,8 milioane de dolari, in cei 14 ani de prezenta in circuitul WTA CITESTE SI: