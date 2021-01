Anuntul asteptat de Sorana Cirstea si Bianca Andreescu. Ce se va intampla cu tenismenele izolate inainte de Australian Open

Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii au impus tuturor jucatorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei carantine de 14 zile, cu posibilitatea de a se antrena cinci ore pe zi.Mai multe cazuri pozitive au fost depistate insa Australia in randul jucatorilor, staff-urilor lor si oficialilor care au calatorit la Antipozi cu zboruri charter. Din acest motiv, 72 de jucatori si jucatoare au fost plasati intr-o carantina strica, fara a avea voie sa iasa din camerele de hotel si sa se antreneze.Tennis Australia si WTA au decis sa infiinteze un turneu pentru jucatoarele aflate in aceasta situatie, care va avea loc tot la Melbourne, alaturi de celelalte doua competitii WTA 500 stabilite initial.Cu un tabloul principal de simplu de 28 de jucatoare, noul turneu ar urma sa inceapa la 2 sau 3 februarie si sa se incheie la 7 februarie, cu o zi inainte de debutul Australian Open. Celelalte doua turnee WTA sunt programate sa inceapa in 31 ianuarie.Jucatoarele aflate in carantina stricta, intre care Sorana Cirstea , Victoria Azarenka, Angelique Kerber , Sloane Stephens si Bianca Andreescu , vor avea parte, astfel, de cateva zile de antrenamente inaintea competitiei, dupa ce vor iesi din izolare, la 31 ianuarie. De altfel, Sorana Cirstea si-a exprimat deja dezamgirea pentru conditiile in care e nevoita sa se antreneze , in propria camera de hotel.Un grupa restrans de jucatori si jucatoare, intre care Halep, Novak Djokovici Venus Williams si Dominic Thiem, sunt in carantina la Adelaide, unde este programat, vineri, un turneu demonstrativ.Citeste si: Cat de mult sufera Raluca Zenga dupa divortul anuntat de Walter: "Am mintea imprastiata"