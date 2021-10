Sorana Cîrstea, devastată după eșecul cu Elina Svitolina: A fost brutal!

Sorana Cîrstea a făcut un meci admirabil în fața Elinei Svitolina și a fost foarte aproape să obțină prima ei victorie în fața jucătoarei din Ucraina.

Drumul Soranei Cîrstea la Indian Wells s-a oprit în turul al treilea.

Jucătoarea noastră a dat totul pe teren și a făcut o declarație emoționantă pe Instagram.

"Tenisul poate fi brutal uneori. O înfrângere ca asta doare așa cum puține lucruri pot să doară atât de tare...dar viața merge înainte și mâine dimineața durerea va dispărea și visele se vor întoarce."

A heartfelt message from @sorana_cirstea on her IG Story. pic.twitter.com/7qPyD8mQVm