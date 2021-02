Cum a ajuns Sorana Cirstea iubita lui Ion Tiriac

Sorana a urcat astfel in turul al treilea, unde va juca impotriva altei cehoaice, Marketa Vondrousova.Este cel mai bun rezultat al Soranei din ultimii ani, marcati mai degraba de dezamagiri sportive, decat de succese, tinand cont ca Sorana Cirstea a ajuns pe locul 72 mondial, dupa o perioada in care aspira la Top 20 WTA Lucrurile par a se indrepta acum pe toate planurile, poate si pentru ca Sorana Cirstea si-a gasit linistea sufleteasca in bratele iubitului ei, Ion Tiriac jr, fiul magnatului Ion Tiriac, cel mai bogat roman.Sorana (30 ani) si Ion (43) formeaza un cuplu oficial de anul trecut, desi inca nu au aparut in public brat la brat. Frumoasa sportiva poarta insa cu mandrie un inel de logodna, primit de la Tiriac jr. iar apropiatii vorbesc chiar de planuri de nunta. Ei s-au cunoscut la complexul Stejarii Country Club, acolo unde Sorana locuieste, iar Ion s-a mutat dupa divortul de Ileana Lazariuc, consumat in 2017. Acolo s-au vazut, s-au placut, s-au cuplat, desi se cunosteau de mult timp, frecventand la un moment dat aceleasi grupuri. Dupa cum se stie Stejarii, unde sta si Simona Halep , este un complex exclusivist din Padurea Baneasa, apartinand lui Ion Tiriac senior.Pana sa devina iubita lui Tiriac jr, Sorana Cirstea a avut o relatie de trei ani cu un jucator columbian, Santiago Giraldo, impreuna cu care a fost intre 2014 si 2017.Ion Tiriac a avut o relatie de 17 ani cu Ileana Lazariuc. Cei doi au impreuna doi baieti, pe Alexandru (11 ani) si pe Nicholas Noah (10 ani).CITESTE SI: