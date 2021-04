Sorana Cirstea, meci cu miza uriasa in sferturi la Istanbul. Poate redeveni a doua romanca din clasamentul WTA LIVETEXT, de la 15.30

Pentru Sorana Cirstea este un meci cu miza aparte, in afara de posibilitatea de a ajunge in careul de asi al competitiei din Turcia.Astfel, daca va castiga, Sorana va urca pana pe locul 63 mondial, depasind-o pe Patricia Tig , care e in acest moment a doua romanca in ierarhia WTA virtuala , dupa Simona Halep (locul 3 mondial).