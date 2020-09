Sorana Cirstea, la un pas de performanta carierei la US Open. A ratat 3 mingi de meci si a fost eliminata dramatic in turul 3

In varsta de 30 de ani, tenismena noastra a cautat cea mai buna performanta a carierei la turneul de Grand Slam de la New York. Ajunsa in turul 3 dupa o victorie dramatica, in trei seturi, cu Johanna Konta (cap de serie 9), Sorana Cirstea a intalnit-o astazi pe cehoaica Karolina Muchova, cap de serie numarul 20.Si de aceasta data, romanca a cedat primul set, dar a revenit in forta si s-a impus in urmatorul, cu 6-2. In setul decisiv, Cirstea a avut un avantaj considerabil, 5-3, dar Muchova a gasit resursele pentru a trece in avantaj, cu 6-5. In cele din urma, romanca a impins setul in tie-break, pe care l-a pierdut in conditii dramatice. Sorana a condus cu 4-0 si 6-3, dar n-a reusit sa fructifice nici una din cele 3 mingi de meci, cehoaica impunandu-se cu 9-7.