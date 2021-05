Mama Soranei Cirstea si un moment delicat pentru fiica sa: "M-a marcat foarte tare" VIDEO

Ouch, it looked pretty nasty 😧😧 pic.twitter.com/JsfdksiFlJ - LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) April 30, 2021

Parcursul bun al Soranei de la Istanbul, unde a castigat trofeul, s-a frant brusc la Madrid, in urma esecului cu Jessica Pegula.N-a fost vorba doar de o infrangere, ci si de o accidentare a Soranei."Ne uitam la meci, asa cum se intampla de fiecare data cand joaca Sorana. Cand am vazut ce se intampla, am pus mana la ochi. Am fost ferm convinsa ca e mult mai grav. Cert este ca ne-am speriat rau. A cazut urat. Atat de tare m-a marcat momentul acela incat nici acum, la mai bine de-o luna de la consumarea lui, nu pot sa il mai vad. Am incercat sa ma uit pe YouTube si nu am reusit pur si simplu", a declarat Liliana Cirstea, mama jucatoarei, pentru PlaySport. Mama Soranei mai spune ca totul merge bine in ceea ce prveste recuperarea, iar Sorana va fi apta pentru Roland Garros, acolo unde a obtinut cel mai bun rezultat al ei la un Grand Slam, sferturi de finala in 2009.