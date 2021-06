Sansa mare pentru Sorana Cirstea la Roland Garros! Cu cine se va duela in turul al doilea

Jucatoarea noastra, care a ajuns pe locul 54 in lume si poate intra in Top 50 WTA , va da mai departe peste o adversara accesibila.Ea o va intalni pe italianca Martina Trevisan (Italia, 27 de ani, 97 WTA). In prima partida, ea a trecut de belgianca Alison Van Uytvanck (67 WTA), scor 7-5, 4-6, 6-4.Trevisan e o sportiva fara vreun titlu WTA care, de-a lungul carierei, a trecut o singura data de turul I la un Grand Slam. Se intampla anul trecut, chiar la Paris, cand a atins sferturile la French Open.Cirstea si Trevisan nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul feminin.Sorana Cirstea a ajuns in sferturile de finala la roland Garros in 2009 si a mai fost de trei ori in turul al treilea.Anul acesta, ea are 15 victorii si doar 7 infrangeri.