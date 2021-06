Curg banii pentru Sorana Cirstea! Cat a castigat sportiva in 2021

In turul trei, Sorana va evolua contra rusoaicei Daria Kasatkina, locul 37 mondial.Pentru calificarea in turul al treilea, Sorana are asigurat un castig financiar de 113.000 euro, adica 136.787 dolari.Ei se adauga castigurilor anterioare, de 251.922 dolari, realizate in 2021, unul dintre cei mai buni ani ai sportivei noastre, in care a strans deja 388.709 dolari.Sorana se afla pe locul doi in topul castugurilor realizate de jucatoarele din Romania anul acesta, dupa Simona Halep , care a incasat 503.207 dolari.